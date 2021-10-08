Власти Костромской области ввели QR-коды для посещения общественных мест

ТАСС, 8 октября. Власти Костромской области по итогам заседания оперативного штаба в пятницу приняли решение ввести для жителей и гостей региона использование QR-кодов или сертификатов о вакцинации от коронавируса при посещении общественных мест. Мера начнет действовать с 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"С 15 октября по 1 декабря 2021 года граждане старше 18 лет смогут посещать данные учреждения только при наличии сертификатов о вакцинации от COVID-19 либо QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенную болезнь, при условии, что с даты выздоровления прошло не более шести месяцев", - говорится в сообщении.

В список учреждений, попадающих под действия ограничений, входят театры, цирк, филармония, концертные организации, кинотеатры, спортивные объекты, фитнес-залы, танцевальные студии, бассейны, предприятия общественного питания, в том числе в гостиницах, а также фудкорты, за исключением ведомственных, студенческих столовых и столовых на предприятиях. "QR-код можно предъявить на электронном или бумажном носителе - в формате, позволяющем сканировать его с помощью электронного устройства. Данные будут сверять с паспортом", - уточняет пресс-служба.

Также власти региона продлили до 1 декабря запрет на проведение публичных и официальных мероприятий, организуемых государственными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления. Как уточняет пресс-служба, в регионе также запрещены досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные мероприятия.

По данным регионального оперативного штаба, в Костромской области с начала пандемии коронавирус был выявлен у 34 754 человек, вылечились 29 348 пациентов, умерли 808 человек. За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 142 человек.