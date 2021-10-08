Роспотребнадзор рекомендовал ввести в Белгородской области QR-коды в общественных местах

ТАСС, 8 октября. Управление Роспотребнадзора по Белгородской области на фоне роста заболеваемости COVID-19 рекомендовало ввести в регионе ряд ограничений, в том числе QR-коды для посещения общественных мест и самоизоляцию для жителей старше 65 лет. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В Белгородской области введут QR-коды для посещения общественных мест. С такой инициативой выступил региональный Роспотребнадзор. Поводом для усиления ограничений стал рост числа выявленных случаев коронавируса", - говорится в сообщении.

В области фиксируют максимальный показатель заболеваемости коронавирусом за весь период пандемии - 14,7 на 100 тыс. человек. В настоящее время документ о вакцинации с QR-кодом необходимо иметь при посещении в регионе фудкортов, ресторанов быстрого питания, детских комнат, развлекательных центров. После внесения изменений сертификат необходимо будет предъявлять при посещении любых общественных мест, например, кинотеатров, спортивных организаций.

Кроме того, в Белгородской области планируют ограничить посещение детьми до 14 лет заведений общепита и торговых центров, ограничить число гостей на корпоративах и свадьбах до 50.

"Самоизоляция для лиц старше 65 лет - в числе главных рекомендаций. Контроль за ее соблюдением усилят, как и мониторинг за контактными лицами, которые также должны оставаться дома", - добавили в пресс-службе.

С начала пандемии в Белгородской области выявили 55 550 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 48 980 человек, 1 202 пациента умерли.