МГУ и Российское общество "Знание" будут совместно разрабатывать просветительские проекты

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. МГУ им. М. В. Ломоносова и Российское общество "Знание" будут совместно разрабатывать научные, учебные и просветительские проекты, направленные на повышение образовательного и культурного уровня жителей России. Соглашение заключено во время открытия Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ в Москве, сообщила в пятницу пресс-служба МГУ.

"Соглашение позволит наладить долгосрочное и эффективное партнерское сотрудничество в области научно-просветительской деятельности, будет содействовать развитию лекторского сообщества Российского общества "Знание" и вовлечению молодых талантливых специалистов в просветительскую работу. Российское общество "Знание" и МГУ будут совместно распространять знания об истории России и ее достижениях, активно внедрять в практику просветительской сферы инновационные методы и формы работы, в том числе дистанционные, формировать современную мультимедийную среду", - говорится в сообщении.

"На современном этапе важно консолидировать усилия для популяризации науки в обществе и особенно работы с молодежью. Ведущие интеллектуальные силы страны обязаны поддерживать ее стремление к познанию, помогать искать ответы на порой непростые вопросы, которые ставит перед нами современность. Вижу в партнерстве ведущего университета страны и команды Российского общества "Знание" возможности для новых проектов и форматов продвижения научного подхода к человеку и миру вокруг него, перспективу для созидания и развития", - сказал ректор МГУ Виктор Садовничий, слова которого приводит пресс-служба.

Российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.