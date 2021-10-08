Мемориальную доску корреспонденту ТАСС Путерброт и ее родным открыли в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Торжественное открытие мемориальной доски в память о корреспонденте ТАСС в Дагестане Александре Путерброт и ее родных - супруге, заслуженном работнике культуры ДАССР Моисее Путерброте, и сыне, заслуженном деятеле искусств ДАССР, художнике и сценографе Эдуарде Путерброте - состоялось в пятницу в Махачкале, передает корреспондент ТАСС.

"Это были люди, которые не укладываются в привычные форматы и оставляют яркий след в жизни и в искусстве, в эпохе и в сердцах людей. Интеллигенты, новаторы, подвижники, созидатели. Сегодняшнее открытие мемориальной доски - это еще одна возможность увековечить большие имена, поделиться воспоминаниями и рассказать о выдающейся во всех смыслах семье Путербротов", - сказала министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

Присутствовавший на церемонии внук Александры Антон Путерброт поблагодарил всех собравшихся гостей и поделился воспоминаниями о своей семье. "Своими делами они заслужили большое уважение: мой дедушка, который не родился здесь, но приехал и полностью посвятил себя служению этой республике, бабушка, которая тысячам людей помогла найти могилы воинов, героев-дагестанцев. Отец, который боготворил этот край, привозил сюда своих друзей и показывал им красоты Дагестана, людскую доброту. Я очень благодарен всем за это событие", - сказал он.

Александра Путерброт родилась в апреле 1914 года в Новосибирской области, с 1944 по 1971 годы проработала корреспондентом ТАСС в Дагестане. Во время войны она разыскивала солдат в госпиталях, в мирное время отправляла запросы в военные части, изучала семейные архивы, вела переписку с участниками Великой Отечественной войны.

Эдуард Путерброт - художник, сценограф, критик и культуролог, родился 12 сентября 1940 года в Махачкале. Вил (Моисей) Путерброт - коренной дагестанец, в 40-е годы работал в Управлении культуры республики, возглавлял Дагестанский радиокомитет, успел поработать редактором отдела пропаганды "Дагестанской правды".