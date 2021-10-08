Перинатальный центр Дагестана провел около 200 телемедицинских консультаций по COVID-19

МАХАКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Перинатальный центр Республики Дагестан с начала года провел около 200 телемедицинских консультаций по беременным и недавно родившим пациенткам с коронавирусом, сообщил журналистам главный врач больницы Низам Османов.

В регионе активно развивается данное направление, с начала пандемии телемедицинские консультации стали проводиться чаще. Как сообщалось в конце 2019 года, власти Дагестана до конца 2021 года подключат к интернету более 2,7 тыс. социально значимых объектов. Власти заявляли, что эти мероприятия позволят поднять на новый уровень телемедицину и дистанционное образование.

"За девять месяцев текущего года проведено 218 телемедицинских консультаций, 174 из которых - по пациенткам с новой коронавирусной инфекцией", - сказал Османов.

По словам Османова, подобный формат работы существенно сокращает число очных консультаций. "С открытием нашего центра мы спокойно связываемся с федеральными центрами, получаем дистанционные назначения, выписываем электронные рецепты. На этом все не заканчивается. Осуществляется дистанционный мониторинг больных, которые находятся на лечении, имеют хронические заболевания", - добавил Османов.

В пятницу центр посетила замруководителя Росздравнадзора Ирина Серегина. Она ознакомилась с работой симуляционного центра (класса) по интенсивной терапии и реанимации новорожденных: недоношенных детей и нуждающихся в реанимационной помощи и кабинетом телемедицины. "Это очень хорошо, что на базе медучреждения создан специальный класс. Тут надо подумать, чтобы к учебному процессу подключались более активно профильные врачи со всей республики", - сказала она.