Би-би-си негативно отреагировала на включение журналиста Захарова в реестр СМИ-иноагентов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Британская вещательная корпорация Би-би-си негативно отреагировала на включение в пятницу Минюстом России журналиста ее Русской службы Андрея Захарова в реестр СМИ-иноагентов. Соответствующее сообщение размещено на сайте этого подразделения компании.

"Би-би-си категорически отвергает решение российских властей о включении Андрея Захарова из нашего московского бюро в "реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента" [реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента]. <...> В мире широко известна репутация Би-би-си как независимого и заслуживающего доверия источника информации", - говорится в тексте.

Как заверила Русская служба, главным приоритетом для нее в настоящее время является оказание поддержки Захарову.

Всего на данный момент в реестре СМИ-иноагентов значатся 85 физических и юридических лиц. Закон о таких средствах массовой информации был принят в России в 2017 году, после того как Минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на американской территории. На иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации, признанные иностранными агентами. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.