Новый водовод построили на Ставрополье для станицы с 23 тыс. жителей

СТАВРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Дополнительный водовод построили на Ставрополье для станицы Ессентукской, в которой проживают 23 тыс. человек. Магистраль обеспечит стабильное водоснабжение муниципалитета, сообщили журналистам в среду в пресс-службе "Ставрополькрайводоканала".

"Интенсивная застройка - за последние шесть лет к системе водоснабжения в станице подключили 700 объектов капитального строительства - требовала принципиально новых решений для стабильного централизованного водоснабжения жителей станицы, население которой за полвека выросло почти вдвое - до 23 тыс. жителей", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что до строительства нового водовода станица обеспечивалась водой от резервуаров, расположенных на горе Пикет. Они заполняются водой через напорный трубопровод, построенный более 50 лет назад и рассчитанный на 13 тыс. человек. Строительство нового водовода началось весной 2021 года за счет краевого бюджета.

"Особую сложность для строителей создавали рельеф местности с перепадом высот и скальный грунт. Водовод на Ессентукскую проходит и под землей, и над водой. Трубы прокладывались под автомобильной и железной дорогой методом горизонтально направленного бурения, без нарушения дорожного полотна. Выполнен переход через реку Подкумок", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года на Ставрополье заменят, реконструируют и построят водопроводные сети протяженностью более 120 км. Работа идет в 52 населенных пунктах с численностью населения 83 тысячи человек.