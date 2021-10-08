Калининград может стать пилотной площадкой развития промышленного туризма и профориентации

КАЛИНИНГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Калининградская область обладает высоким потенциалом для развития промышленного и профориентационного туризма. Об этом заявила в пятницу заместитель председателя областного правительства, министр спорта региона Наталья Ищенко на марафоне "Компас женского лидерства #МягкаяСила" по обсуждению наиболее актуальных тем, который прошел через 11 часовых поясов России и подвел итоги региональной недели III Евразийского женского форума.

В области реализуется проект, посвященный профориентации "Профи-тур". Благодаря ему с 2015 года более 25 тыс. школьников в регионе познакомились с предприятиями региона. "Я думаю, что у нас есть огромный потенциал для того, чтобы стать пилотным регионом для профориентации школьников со всей страны", - сказала Ищенко.

Проект "Профи-тур" организован жительницей области Натальей Казаковой. Благодаря ему школьники знакомятся с работой калининградских компаний, встречаются со специалистами, знакомятся с различными профессиями. С каждым годом растет число предприятий, которые сотрудничают с проектом, он становится лауреатом различных конкрусов, отметила Ищенко, добавив, что в целом растет спрос на промышленный туризм в области, в том числе со стороны бизнеса из других регионов страны.

Говоря о туристическом потенциале региона и роли женщин в его развитии, замглавы правительства области обратила внимание на уникальный проект социального предпринимателя Светланы Нигматуллиной, которая являясь инвалидом-колясочником сама посетила более 30 стран. В числе 10 других проектов она разработала "Путешествие мечты", для людей с инвалидностью и сопровождающих их. Он предполагает не только экскурсии по знаковым местам, но и активный отдых, в том числе дайвинг, прогулки на яхтах. За четыре года по этом проекту в области побывали более 2 тыс. туристов с инвалидностью и 700 детей с родителями, уточнила региональный министр.

Ищенко отметила, что с учетом оторванности области от основной территории страны в области обращают особое внимание на организацию поездок молодежи в российские регионы в рамках проекта "Мы россияне". Ежегодно по этому проекту около 4,5 тыс. молодых жителей области получают возможность побывать в российских городах. Поездки носят и образовательный характер, а участники уже побывали даже во Владивостоке.

В целом, с точки зрения молодежной политики область ориентируется на проведение молодежных форумов. В частности, ежегодно в течение уже 12 лет здесь проводится молодежный образовательный форум "Балтийский Артек", в котором приняли участие представители 80 регионов России и шести стран мира. Область проводит молодежные конференции, привлекающие, в том числе молодежь из европейских стран. В области ежегодно проводятся крупные спортивные мероприятия с привлечением молодежи, добавила Ищенко.

О марафоне

Марафон "Компас женского лидерства #МягкаяСила" объединил более 150 спикеров из различных субъектов РФ, он проходил в гибридном формате. Гостями дневного марафона стали сенаторы, депутаты Госдумы, руководители регионов, бизнеса и общественных организаций, выпускницы программы "Женщина-лидер", победители и финалисты конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Марафон организован Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации. Партнером мероприятия выступает государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".