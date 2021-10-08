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Чеченский институт запустил программу междисциплинарного обучения для учителей в школах

Программа была составлена на основе практико-ориентированных книг зарубежных авторов, рассказала ректор института Ганга Эльмурзаева

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Институт развития образования Чеченской Республики запустил практико-ориентированную программу для учителей начальных школ с целью обучения их управленческим навыкам в классе. Об этом сообщила ТАСС в пятницу ректор института Ганга Эльмурзаева.

"Мы разработали программу, как раз связанную с междисциплинарностью. Мы просто посмотрели, что у нас серьезные проблемы для молодых учителей. Приходя в школу, они не могут держать в классе дисциплину. И тогда мы решили, что надо сделать такую практико-ориентированную программу, которая будет состоять из кейсовых ситуаций. Как можно меньше теорий, как можно больше практических вопросов", - сказала ректор в кулуарах Московского международного салона образования.

Программа была составлена на основе практико-ориентированных книг зарубежных авторов, сказала Эльмурзаева. В программе в этом году будет участвовать порядка 190 учителей начальной школы, где они научатся общаться с детьми, искать с ними контакт, составлять правила для начала уроков, держать дисциплину на занятиях.

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