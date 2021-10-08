Специальные мастерские будут работать на форуме "Машук" на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 8 октября. /ТАСС/. Мастерские станут главными образовательными форматами на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук", который пройдет с 15 по 31 октября в Пятигорске. Там участники под руководством экспертов смогут создавать прототипы собственных продуктов, сообщили журналистам в пятницу в управлении по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

"Современное образование - это уже давно не монотонные лекции. Поэтому главными образовательными форматами станут мастерские, где участники факультетов "Машука" на основе усвоенных знаний и компетенций будут создавать под руководством наставников и экспертов прототипы собственных продуктов здесь и сейчас, доказывать их практическую значимость", - отметил директор Северо-Кавказского молодежного форума "Машук - 2021" Николай Бажитов, слова которого приводятся в сообщении.

Он рассказал, что еще один приоритет программы в этом году - связать участников с системами и институтами развития, действующими за пределами "Машука": университетами, госорганами по делам молодежи, проектными сообществами и конкретными мастерами. "Важно, чтобы результаты работы ребят нашли свое применение в регионах", - добавил директор форума.

Форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года. В 2020 году он впервые прошел в дистанционном формате и собрал почти 4 тыс. человек из большинства регионов России. Молодые люди смогли общаться с работодателями, получить гранты на воплощение своих проектов, пройти образовательную программу.

В 2021 году форум пройдет с 15 по 31 октября в гибридном формате: стать его участником можно будет как очно, так и онлайн. Благодаря этому присоединиться к форуму смогут 2 000 молодых людей. В 2021 году на форуме будет работать полноценный практико-ориентированный университет, состоящий из трех факультетов. Форум входит в состав Всероссийской форумной кампании Росмолодежи, в рамках работы всех факультетов пройдет всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежи.