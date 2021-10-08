Власти Смоленской области расширили обязательную вакцинацию от COVID-19 в ряде сфер до 80%

ТАСС, 8 октября. Главный государственный санитарный врач по Смоленской области Лариса Сидоренкова в пятницу внесла изменение в постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, расширив охват в ряде отраслей с 60% до 80% сотрудников. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"В срок до 1 ноября 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников", - говорится в тексте постановления.

Сидоренкова отметила, что данная мера связана с ухудшением эпидситуации в регионе, и ростом числа заражений ковидом, прежде всего, среди трудоспособного населения - граждан 18-60 лет. "С 20 сентября отмечается нарастание показателя ежедневного прироста до 16,5%. По состоянию на 8 октября 2021 года в Смоленской области зарегистрировано 61 937 случаев заболеваний, показатель заболеваемости составил 5 555,42 на 100 тыс. и превысил среднероссийский показатель", - подчеркнула она.

Как сообщалось, обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан была введена в Смоленской области в конце июня, охват прививками устанавливался на уровне 60%. Их должны сделать работники сфер торговли, услуг, доставки, клиентских подразделений финансовых организаций, работники сферы общественного транспорта и такси, сфер образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ и энергетики. А также сотрудники организаций, оказывающих услуги почтовой связи, работники общественного транспорта и такси, а также те, кто работают в сфере просветительских и зрелищных мероприятий.