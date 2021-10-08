Спрос на вакцинацию в Нижнем Новгороде вырос почти на 15%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 октября. /ТАСС/. Спрос на прививки от коронавируса в Нижнем Новгороде после введения обязательной вакцинации для сотрудников промпредприятий и студентов вырос на 14%. На следующей неделе ожидается его увеличение на 30%, сообщил замгубернатора региона - министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram в пятницу.

"На 14% вырос спрос на вакцинацию в городе Нижний Новгород за прошедшую неделю. В связи с новым постановлением главного санитарного врача спрос на вакцинацию на следующей неделе вырастет более чем на 30%", - написал он.

Мелик-Гусейнов добавил, что в выходные пункты вакцинации будут работать в поликлиниках и некоторых торговых центрах. В ближайшее время также дополнительно развернут 10 пунктов вакцинации в общественных местах крупных населенных пунктов Нижегородской области.

Ранее главный государственный санитарный врач Нижегородской области Наталия Кучеренко постановила организовать вакцинацию от коронавируса не менее 80% сотрудников промышленных предприятий области. В документе также говорится, что доля привитых сотрудников промпредприятий и организаций, на которые ранее уже распространялось это требование, должна составлять не 60%, а 80%. Соответствующее требование необходимо исполнить к 9 ноября 2021 года. Вакцинацию также необходимо пройти учащимся профессиональных образовательных организаций и вузов, которых направляют для прохождения практики либо на занятия вне структурных подразделений.

Ранее в Нижегородской области была введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер. С предложением разрешить регионам вводить обязательную вакцинацию для студентов и сотрудников промпредприятий на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По данным на утро 8 октября, всего в Нижегородской области привиты 1 042 638 (4 561 за последние сутки) жителей, из них второй компонент получили 981 385 (3 714 за последние сутки) человек.