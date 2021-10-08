Комаров: опыт развития сельских территорий в Пензенской области полезен регионам

ПЕНЗА, 8 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, который в пятницу ознакомился с работой предприятий агропромышленного холдинга "Дамате" в Пензенской области, считает опыт участия группы компаний в комплексном развитии сельских территорий полезным для других регионов. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой правительства области.

С 2020 года Группа компаний (ГК) "Дамате" стала соинвестором госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области", по которой в Нижнеломовском районе завершается строительство жилого комплекса из 37 многоквартирных домов. В программе участвуют работники "Дамате", не имеющие собственного жилья. После завершения строительства квартиры будут переданы участникам программы в аренду, а в дальнейшем они могут выкупить жилье на специальных льготных условиях.

"Эта программа стартовала по поручению президента России. Основные цели - улучшение жилищных условий граждан, развитие инфраструктуры, а также содействие занятости в сельской местности. Сегодня мы увидели большие успехи в реализации инвестиционного проекта ГК "Дамате". Думаю, опыт Пензенской области может быть интересен и полезен и для других регионов", - приводятся в сообщении слова Комарова.

Комаров также положительно оценил организованную на предприятиях ГК "Дамате" систему наставничества. Она предусматривает шефство опытного сотрудника над новым работником в течение полугода.

На данный момент в Нижнеломовском районе Пензенской области действует завод по убою индейки, а также введено в эксплуатацию предприятие глубокой переработки мяса птицы. Сумма инвестиций в новое производство составила 9 млрд рублей. В результате реализации проекта на предприятии создано 700 рабочих мест.

Группа компаний "Дамате" (ГК "Дамате") - российский сельскохозяйственный холдинг. В портфеле компании проекты по производству индейки, утки, баранины. Кроме того, "Дамате" развивает молочное животноводство, переработку молока, генетику. Холдинг является крупнейшим производителем индейки в Российской Федерации. В 2020 году компания произвела 151 тыс. тонн мяса индейки, что на 15% больше, чем в 2019 году.