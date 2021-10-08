Ульяновские власти закупили около 200 кислородных концентраторов для больниц

УЛЬЯНОВСК, 8 октября. /ТАСС/. Больницы Ульяновской области, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом, получат порядка 200 кислородных концентраторов. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой правительства региона.

"По словам главы регионального Минздрава Александра Гашкова, в настоящее время всего закуплено 195 кислородных концентраторов в больницы на сумму 15 млн рублей. Средства на эти цели предусмотрены в региональном бюджете", - отмечается в сообщении.

В пятницу в Ульяновскую область поступила первая партия из 40 концентраторов. Из них 10 единиц были направлены в инфекционный госпиталь Центральной клинической медико-санитарной части, по восемь - в Чердаклинскую и Ульяновскую районные больницы. Еще по четыре концентратора получили госпиталь ветеранов войн, а также Новоульяновская и Новоспасская больницы. Две единицы также поступили в Большенагаткинскую районную больницу.

На данный момент в Ульяновской области на 17 госпитальных базах развернуто 2 612 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Свободный коечный фонд составляет порядка 160 коек.

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области выявлено 86 105 случаев коронавируса, умерли 2 702 пациента с подтвержденной инфекцией. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, выздоровели 75 602 человека.