Движение по Биржевому мосту в Петербурге закрывается из-за ремонта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Движение пешеходов и автомобилей по Биржевому мосту, связывающему Васильевский и Петроградский острова в Санкт-Петербурге, полностью прекращается, в ночь на 9 октября мост закрывается на первый за 60 лет капитальный ремонт. Работы планируется завершить к 320-летию Петербурга, которое будет отмечаться в 2023 году, сообщили в пресс-службе предприятия "Мостотрест".

"В ночь с 8 на 9 октября 2021 года полностью прекращается движение по Биржевому мосту. Переправа закрывается для автомобилистов и пешеходов. Ограничения продлятся до ноября 2022 года, а сами работы по капитальному ремонту продолжатся и далее - вплоть до весны 2023 года. Отметим, что предстоящий капитальный ремонт проводится впервые за 60 лет эксплуатации сооружения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Все пассажирские маршруты, проходящие по мосту, переносятся на соседнюю переправу - Тучков мост, также соединяющий Васильевский и Петроградский острова. Среди них - автобусы №191 и №10, троллейбус №7.

Биржевой мост нуждается в капитальном ремонте, так как многочисленные дефекты и повреждения мешали его безопасной эксплуатации. Некоторые его части заржавели, изношены тротуары и проезжая часть. Ремонт затронет все конструктивные элементы моста: специалисты отремонтируют его опоры, заменят покрытие, проведут другие работы. Вместо электромеханического привода, разводящего мост, установят современный гидравлический.

Первый постоянный мост на Стрелке Васильевского острова появился только в 1894 году, в XVIII-XIX веках строительству полноценной переправы мешал торговый порт, находившийся в этом районе. В 1930-е старый деревянный мост реконструировали, а в 1960-м в 300 м от него открыли современный металлический Биржевой мост через Малую Неву, позволивший увеличить транспортный поток между Васильевским и Петроградским островами. До 1989 года переправа называлась мостом Строителей. Именно здесь в 1973 году снимали сцену разведения моста для художественного фильма "Невероятные приключения итальянцев в России".