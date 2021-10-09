Синоптики обещают до 13 градусов тепла в Москве

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве 9 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 11-13 градусов тепла. В ночь на 10 октября температура воздуха может опуститься до минус одного градуса. Осадков не ожидается.

Ветер западный, два-семь м/с. Атмосферное давление составит около 764 мм рт. ст.

В Подмосковье 9 октября температура будет колебаться в пределах плюс девяти - плюс 14 градусов. В ночь на 10 октября столбики термометров могут опуститься до отметки минус четыре градуса.