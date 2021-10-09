Сингапур разрешил въезд вакцинированным туристам из Европы, Канады и США

СИНГАПУР, 9 октября. /ТАСС/. Власти Сингапура открыли вакцинированным туристам из ряда стран Европы, Канады и США свободный въезд, отменив обязательный карантин после прибытия. Об этом объявил на пресс-конференции в субботу министр транспорта С. Исваран.

"На фоне вакцинации почти 85% жителей Сингапура и успешного запуска так называемого коридора для вакцинированных путешественников из Брунея и Германии правительство приняло решение о расширении списка стран, с которыми будет облегчен механизм поездок", - отметил глава ведомства. "С 19 октября жители Великобритании, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, США и Франции, привитые вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, смогут прибывать в страну без нахождения на карантине", - сказал он.

Власти сократили с четырех до двух количество ПЦР-тестов, которые требуется сдать для въезда в Сингапур. "С 19 октября потребуется делать тесты за 48 часов до пересечения границы и сразу же после прибытия в республику", - рассказал министр, добавив, что "еще одним условием должно стать непрерывное нахождение в течение последних 14 дней на территории этих стран".

"Данный режим не распространяется на детей, не получивших вакцину, и лиц, которые по медицинским показаниям не могут делать прививку", уточнили в Минтрансе.

Глава ведомства в пятницу объявил, что коридор для вакцинированных путешественников открывается между Сингапуром и Южной Кореей 15 ноября. Пока въезд в республику без обязательного карантина и без вакцинации разрешен только жителям материкового Китая, Гонконга, Макао и Тайваня.