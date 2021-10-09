Правительство одобрило расширение научного центра "Русский" на Дальнем Востоке

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении территории инновационного научного центра "Русский" в рамках выполнения поручения президента. Об этом сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

Запуск пилотной площадки инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" с привлечением первых резидентов назначен на 2022 год. "Первыми резидентами ИНТЦ станут компании, которые создают или уже имеют производство на Дальнем Востоке. Они зададут тематику предстоящих исследований и разработок, вокруг таких компаний будет формироваться пул стартапов и пилотных образовательных программ", - говорится в сообщении.

В дальнейшем планируется запуск основного научно-производственного блока ИНТЦ, а также образовательных и деловых площадок, которые разместятся на 245 га земли на острове Русский.

В ноябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании на острове Русский инновационного научно-технологического центра "Русский". Центр призван стать площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса, а также должен помочь обеспечить создание образовательных программ с учетом потребностей работодателей и современного рынка труда и привлечь средства для реализации инновационных проектов.