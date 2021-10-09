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Пандемия COVID-19
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В Москве за сутки выявили 6 001 случай заражения коронавирусом

В абсолютном выражении прирост стал максимальным за три месяца

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 6 001 против 4 595 днем ранее, до 1 674 065.

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Об этом сообщили  журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост стал максимальным за три месяца - с 9 июля. В относительном он составил 0,36%.

В столице за сутки зарегистрировали 70 смертей от ковида против 71 днем ранее. Всего с начала пандемии, по данным штаба, в столице умерли 29 595 заболевших.

Были выписаны по выздоровлению 2 211 пациентов за сутки, за все время вылечились 1 509 679. В настоящее время в столице продолжает лечение 134 791 человек.

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РоссияПандемия COVID-19
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