Коэффициент распространения ковида в России вырос до 1,07

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 1,07. В Москве показатель подскочил до 1,18, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Индикатор оказался ниже единицы только в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Подмосковье, где он сократился до 0,91 (это минимум с 13 сентября).

В Ростовской и Свердловской областях коэффициент составил 1,02, в Воронежской и Иркутской - 1,03, в Самарской области - 1,05, в Нижегородской - 1,06, в Красноярском крае - 1,07. В Санкт-Петербурге показатель вырос до 1,09.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.