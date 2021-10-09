Свыше 800 человек вакцинировали в населенных пунктах Башкирии, где обнаружили птичий грипп

УФА, 9 октября. /ТАСС/. Более 800 жителей в четырех населенных пунктах Туймазинского района Башкирии, попавших в карантинную зону после обнаружения птичьего гриппа в одном из них, были привиты вакциной "Совигрипп". Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Организована подворовая вакцинация населения. Общее количество привитого на 9 октября населения вакциной "Совигрипп": с. Николаевка - 148 человек, из них 10 детей, с. Бишкураево - 468 человека, из них 81 ребенок, д. Булат - 146 человек, из них 24 ребенка, с. Ермунчино - 105 человек", - говорится в сообщении.

В районе на этой неделе введен режим ЧС, на всех въездах и выездах карантинной зоны выставлены усиленные санитарные посты для досмотра и санитарной обработки всех въезжающих и выезжающих автомобилей. В деревнях Бишкураево, Ермунчино, Булат и Николаевка проведены подворовые обходы для изъятия птиц, которые затем были сожжены под контролем сотрудников МЧС России.

Птичий грипп впервые был обнаружен на территории Башкирии 5 октября. По данным управления ветеринарии республики, заразились гуси в одном из крестьянско-фермерских хозяйств, которые содержались вблизи озера, куда прилетают другие, в том числе и дикие птицы.