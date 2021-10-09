Лучший проект по развитию городских пространств выбрали на форуме в Железноводске

ПЯТИГОРСК, 9 октября. /ТАСС/. Защита молодежных проектов по развитию городских пространств прошла на международном форуме "Северный Кавказ: стратегия региона и стратегии бизнеса" в Железноводске (Ставропольский край). Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС.

"В рамках работы Международного Форума "Северный Кавказ: стратегия региона стратегии бизнеса", организатором которого является Северо-Кавказский институт - филиал РАНХиГС, прошел Молодежный день, который подвел итоги двух тематических конкурсов, запущенных перед этим. Одной из площадок стал <...> "Город, в котором живу", на которой прошла итоговая защита проектов, попавших в шорт-лист", - говорится в сообщении. В пресс-службе ТАСС уточнили, что в рамках этого конкурса защитились 11 проектов, связанных с развитием городских пространств.

Победителем стал проект "Внедрение устройств портативной зарядки для постоянной поддержки связи на территории КМВ (Кавказских Минеральных Вод)". Его суть в создании локаций, на которых жители города будут иметь возможность подзарядить свои мобильные устройства. Среди других проектов организаторы выделили предложение по реконструкции "Поляны Песен", проекты, направленные на формирование рекреационной среды, в частности проект "Вело КМВ". В завершении защиты были определены призовые места и вручены призы.

По информации пресс-службы, на втором конкурсе студенты регионов СКФО защитили свои работы по фрейм-анализу настоящего и желаемого будущего Северо-Кавказского федерального округа. Финалистами впервые прошедшего конкурса стали пять из 20 проектов. Фрейм-анализ - метод оценки имиджа региона через призму СМИ, масс-медиа, научного сообщества, позволяет сконструировать модель восприятия региона - в данном случае Северного Кавказа, в настоящем и желаемом будущем.

О форуме

Северо-Кавказский институт РАНХиГС организовал 8 и 9 октября в Железноводске Международный форум "Северный Кавказ: стратегия региона и стратегии бизнеса", он проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО, Общественной палаты РФ и Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" (Ставропольское региональное отделение).

В форуме принимают участие эксперты из Германии, Швейцарии, Азербайджана, Казахстана, Армении, Абхазии и других стран, ученые РАН, РАНХиГС, МГУ, ВАВТ и ряда ведущих вузов России, руководители органов государственной власти и местного самоуправления регионов Российской Федерации, в том числе регионов СКФО. Форум проходит как в очном, так и в онлайн-форматах.

Центральная тема форума - взаимодействие власти и бизнеса в процессе разработки и реализации стратегий развития территорий, а также вопросы вовлечения граждан и их объединений в решение вопросов территориального развития.