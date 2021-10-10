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Пандемия COVID-19

В Италии более 80% граждан старше 12 лет завершили полный курс вакцинации от коронавируса

Как минимум одну дозу прививки от коронавируса получили почти 85% лиц старше 12 лет

РИМ, 10 октября. /ТАСС/. Как минимум 80,01% итальянцев старше 12 лет (более 43,2 млн человек) прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, которые были опубликованы поздно вечером в субботу.

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Власти Италии намеревались достичь цели вакцинировать 80% населения к концу сентября. Как минимум одну дозу прививки от коронавируса получили почти 85% лиц старше 12 лет. Темпы распространения вируса в стране снижаются, как и число госпитализированных с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

В настоящее время в республике используются четыре вакцины от ковида: препараты от британско-шведской компании AstraZeneca, американской Johnson & Johnson, компаний Pfizer и BioNTech, а также от компании Moderna.

Всего в Италии было зафиксировано почти 4,7 млн случаев заражения коронавирусом. Более 131 тыс. человек умерли от последствий заболевания. Кампания по вакцинации началась в стране в конце прошлого года.

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ИталияПандемия COVID-19
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