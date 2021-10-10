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Пандемия COVID-19

Премьер Малайзии снял ограничения на поездки по стране

Такое решение принято на фоне вакцинации почти 90% взрослых жителей государства от коронавируса

СИНГАПУР, 10 октября. /ТАСС/. Власти Малайзии снимают ограничения на поездки по стране на фоне вакцинации почти 90% взрослых жителей государства от коронавируса. Об этом в прямом эфире национального телевидения объявил в воскресенье премьер-министр Исмаил Сабри Якоб.

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"Правительство приняло решение с 11 октября возобновить поездки внутри страны", - указал он.

Фактический запрет на передвижение между штатами был введен в январе.

Согласно опубликованной в воскресенье статистике Минздрава, свыше 21 млн - 89,7% - совершеннолетних жителей страны прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Ранее глава правительства заявлял, что после снятия ограничений на поездки между штатами постепенно будут открываться границы, в том числе для въезда иностранцев.

Теги
МалайзияПандемия COVID-19Исмаил Сабри Якоб
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