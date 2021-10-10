В России регистрируют более 900 смертей от ковида пятый день подряд

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 647. Общее количество инфицированных увеличилось до 7 775 365, сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

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В относительном выражении прирост составил 0,37%.

В частности, за сутки было выявлено 2 822 заразившихся в Санкт-Петербурге, 687 - в Самарской области, 641 - в Нижегородской области, 630 - в Воронежской области, 619 - в Республике Башкортостан.

В настоящее время в России продолжает лечение 700 831 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 17 274. Всего уже выздоровели 6 858 119 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 88,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 962 против 968 днем ранее, до 216 415.

Таким образом, в стране регистрируют свыше 900 смертей от ковида в сутки пятый день подряд.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,78%, следует из данных штаба.

Ситуация в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 4 610 против 6 001 днем ранее, до 1 678 675 случаев заражения.

В относительном выражении прирост составил 0,28%.

Число смертей от ковида в Москве увеличилось за сутки на 72 против 70 днем ранее, до 29 667, следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших в столице возросло на 2 177, до 1 511 856 (90,1% всех заразившихся). Сейчас в городе, по информации штаба, болеют 137 152 человека, что является максимумом с 22 июля.