{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В России регистрируют более 900 смертей от ковида пятый день подряд

Число подтвержденных случаев заражения возросло на 28 647
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 647. Общее количество инфицированных увеличилось до 7 775 365, сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В относительном выражении прирост составил 0,37%.

В частности, за сутки было выявлено 2 822 заразившихся в Санкт-Петербурге, 687 - в Самарской области, 641 - в Нижегородской области, 630 - в Воронежской области, 619 - в Республике Башкортостан.

В настоящее время в России продолжает лечение 700 831 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 17 274. Всего уже выздоровели 6 858 119 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 88,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 962 против 968 днем ранее, до 216 415. 

Таким образом, в стране регистрируют свыше 900 смертей от ковида в сутки пятый день подряд.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,78%, следует из данных штаба.

Ситуация в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 4 610 против 6 001 днем ранее, до 1 678 675 случаев заражения. 

В относительном выражении прирост составил 0,28%.

Число смертей от ковида в Москве увеличилось за сутки на 72 против 70 днем ранее, до 29 667, следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших в столице возросло на 2 177, до 1 511 856 (90,1% всех заразившихся). Сейчас в городе, по информации штаба, болеют 137 152 человека, что является максимумом с 22 июля.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
В Дагестане до конца года создадут карту загрязняющих стоков в Каспийское море
Проект "Карта стоков - чистый Каспий" в этом году победил на конкурсе Фонда президентских грантов, размер гранта составил 486,8 тыс. рублей
Читать полностью