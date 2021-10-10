СМИ: число задержанных после протестов против ковид-сертификатов в Риме достигло 12

РИМ, 10 октября. /ТАСС/. Число задержанных после субботних беспорядков в Риме, произошедших в ходе протестов против введения ковид-сертификатов на рабочих местах, достигло 12. Об этом сообщает в воскресенье телеканал Rai News 24 . Ранее агентство АНСА сообщало о трех задержаниях.

По данным канала, среди задержанных - руководители ультраправой партийной организации "Новая сила" (Forza nuova), представители которой считаются зачинщиками беспорядков, возникших в ходе разрешенной манифестации. Газета La Repubblica сообщает, в частности, что в числе задержанных - лидер организации Джулиано Кастеллино, который уже должен был соблюдать режим ограниченной свободы после ранее наложенных на него санкций за участие в протестах против вакцинации от коронавируса.

Согласно опубликованным в воскресенье в некоторых газетах снимкам с камер внешнего наблюдения, Кастеллино был одним из тех, кто возглавлял колонну демонстрантов, ворвавшихся и устроивших погром в штаб-квартире Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL). Поддержку главе ведущего профсоюза Маурицио Ландини выразили представители высшего руководства Италии, включая президента Серджо Маттареллу и премьер-министра Марио Драги.

Секретарь одной из правящих в Италии Демократической партии Энрико Летта потребовал распустить "Новую силу". Представители всех политических сил, представленных в парламенте, включая оппозиционную "Братья Италии", осудили проявление насилия, несмотря на то, что несколько политиков, включая лидера "Братьев Италии" Джорджу Мелони, не разделяет методов правительства по введению повсеместного использования ковид-сертификатов. Несколько глав регионов требуют увеличить срок действительности результата теста на коронавирус с 48 до 72 часов.

Как отмечают местные наблюдатели, субботняя акция в Риме стала самой серьезной и многочисленной с начала пандемии. Одновременно акции протеста прошли в других городах, однако беспорядки там не возникли.

С 15 октября по решению правительства Италии сертификат, который включает как справку о вакцинации, так и отрицательный результат теста на коронавирус, должны иметь работники частного и государственного секторов. Такой документ уже необходим для посещения учреждений культуры, ресторанов в закрытых помещениях, спортзалов и бассейнов, а также поездок в транспорте дальнего следования. В субботу вечером Минздрав Италии объявил, что число полностью прошедших цикл вакцинации от коронавируса в стране превысило 80% населения в возрасте от 12 лет и старше.