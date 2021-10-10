В Израиле начались занятия в университетах

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 октября. /ТАСС/. Учебный год начался в воскресенье в Израиле для 350 тыс. студентов университетов и колледжей, для посещения занятий необходим зеленый пропуск. Об этом сообщает газета Haaretz .

В случае если у студента нет зеленого пропуска, он может присутствовать на занятиях онлайн, указывает издание. Вместе с тем большинство высших учебных заведений настаивает на том, чтобы все студенты физически приходили на пары, в противном случае занятия должны проводиться в удаленном формате, но не более 15% от общего времени обучения.

В израильских школах с воскресенья начала действовать новая схема тестирования учеников, находившихся в контакте с инфицированным ковидом, которая призвана исключить длительные карантины в классах, сообщает газета The Jerusalem Post. Изначально планировалось, что с 10 по 17 октября эта схема будет использоваться лишь в качестве пилотного проекта а ряде городов, но было решено запустить ее сразу во всех школах страны.

В соответствии с решением израильского кабмина, ученики класса, где выявлен инфицированный ковидом, должны пройти ПЦР-тест и оставаться дома в изоляции до получения негативного результата. Затем в течение недели ученики будут проходить экспресс-тесты на коронавирус, после чего на седьмой день сдадут еще один ПЦР-тест, и, при условии, что ни на одном из этапов у них не было выявлено положительного результата, они смогут продолжать обучение в школе, указывает газета.

Новые критерии для пропуска

Новые критерии выдачи зеленого пропуска для вакцинированных и переболевших ковидом начали действовать в Израиле с 3 октября. Выданные ранее документы потеряли силу при условии истечения шести месяцев с момента второй прививки вакциной Pfizer или выздоровления, указали в Минздраве. Вместе с тем власти Израиля 7 октября разрешили в течение 10 дней использовать сертификаты о вакцинации вместо зеленых пропусков нового образца, при выдаче которых после получения третьей прививки Pfizer в начале этой недели возникли технические сбои. Право на получение нового зеленого пропуска имеют те, кто получил три дозы вакцины Pfizer, а также те, кто получил вторую дозу не более полугода назад, либо те, у кого с момента положительного результата ПЦР-теста на коронавирус прошло не более шести месяцев, но они были вакцинированы хотя бы одной дозой.

30 июля в Израиле начали делать третью инъекцию вакцины Pfizer жителям страны старше 60 лет, привитым не ранее чем пять месяцев назад второй дозой, 13 августа возраст был снижен до 50 лет. 20 августа - до 40 лет, а с сентября бустерную дозу могут получить все, кто "был вакцинирован двумя дозами вакцины, если прошло не менее пяти месяцев с даты получения второй дозы", говорится на сайте Минздрава.

Вакцинация препаратом Pfizer в Израиле началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 6,178 млн человек, вторую - 5,68 млн, третью - 3,73 млн. Население Израиля составляет 9,3 млн человек.