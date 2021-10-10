Источник рассказал о состоянии здоровья президента Чехии

ПРАГА, 10 октября. /ТАСС/. Состояние здоровья госпитализированного президента Чехии Милоша Земана оценивается как стабильное. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к главе Пражского града.

"Состояние здоровья Земана оценивается [медиками] как стабильное", - сказал он, добавив, что пока рано прогнозировать, как долго глава государства пробудет в госпитале.

Ранее Земан был помещен в Центральный военный госпиталь в Праге. Лечащий врач Земана, директор госпиталя Мирослав Заворал ранее проинформировал журналистов, что президент был госпитализирован из-за осложнений в связи с хроническим заболеванием. Диагноз он сообщить отказался, сославшись на то, что у медиков нет разрешения предавать его огласке.

77-летний Земан прошел в сентябре плановую госпитализацию в Центральном военном госпитале в Праге. Глава государства страдает невропатией ног. Из-за этой болезни он недавно переместился в инвалидное кресло. Президент жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. При этом ранее он наблюдался у врачей по поводу диабета.

В последнее время появилась информация, что у Земана серьезные проблемы с печенью и именно поэтому он проходит курс больничного лечения. Не исключено, что президент останется в госпитале в течение ближайших недель.