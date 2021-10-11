Число закрытых групп в детских садах ХМАО выросло почти на 50% за неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 октября. /ТАСС/. Работа четырех детских садов и 73 групп в 50 дошкольных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа временно приостановлена из-за случаев заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по Югре.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, неделей ранее в Югре была приостановлена работа одного детского сада и 49 групп в 38 дошкольных учреждениях в 13 муниципальных образованиях: Нефтеюганский район, Сургутский район, Кондинский район, Ханты-Мансийск, Урай, Нефтеюганск, Нижневартовск, Советский район, Нягань, Радужный, Лангепас, Пыть-Ях, Югорск.

"По причине заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией на 40-й неделе приостановлен учебный и воспитательный процесс полностью в четырех детских сада в Березовском, Октябрьском, Ханты-Мансийском районах, а также в городе Радужный, локально - 73 группы 50 детских садов девяти муниципальных образований: Октябрьский район, Сургутский район, Кондинский район, Ханты-Мансийск, Сургут, Советский район, Нягань, Лангепас, Югорск", - говорится в сообщении.

По данным управления, на дистанционное обучение перешел колледж в Радужном, а также 19 групп четырех колледжей в Березовском районе, Сургуте, Советском районе, Лангепасе. С 4 по 10 октября в Югре зарегистрировано 121,7 случая ОРВИ на 10 тыс. населения, что ниже, чем на предыдущей неделе на 1,5% и выше эпидемического порога на 30,2% за счет взрослого населения (15 лет и старше).

С 7 сентября, когда было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости в ХМАО вырос более чем на 53%. По состоянию на 11 октября общее количество заразившихся в регионе превысило 77,3 тыс., выздоровели 73,3 тыс. человек, умерли 1 138 пациентов.