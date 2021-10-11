Россияне назвали главные качества для карьерного роста

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Россияне назвали гибкость, стрессоустойчивость и саморазвитие главными качествами для карьерного роста. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного автономной некоммерческой организацией (АНО) "Россия - страна возможностей" и рекрутинговой компанией hh.ru, сообщили в пресс-службе АНО.

"Платформа "Россия - страна возможностей" и hh.ru выяснили, какие навыки сейчас нужны для построения карьеры и думают ли россияне о своем карьерном будущем. Главными навыками, которые необходимы начинающим специалистам, опрошенные россияне назвали адаптивность/гибкость (69%), стрессоустойчивость (68%), саморазвитие (67%), коммуникативную грамотность (57%) и ориентацию на результат (56%)", - отмечается в сообщении.

При этом женщины чаще мужчин отмечают важными стрессоустойчивость (71% против 64%), коммуникативную грамотность (61% против 52%), ориентацию на результат (59% против 52%), эмоциональный интеллект (34% против 27%). В свою очередь мужчины чаще считают важными анализ информации и принятие решений (51% против 46%), цифровую грамотность (35% против 29%) и стратегическое мышление (30% против 25%).

"Только треть опрошенных отметили, что знают в деталях, что такое надпрофессиональные навыки. Лучше всего осведомлены о них люди, которые совмещают учебу и работу - 85%", - отмечается в сообщении. В ходе исследования выяснилось, что только 14% россиян, принимавших участие в опросе, имеют четкий план по развитию карьеры. Чаще других серьезно к этому подходят те, кто учится и работает (среди них у 85% есть план). Две трети опрошенных примерно понимают, чем хотят заниматься дальше, остальные не планируют карьеру вообще, говорится в пресс-релизе.

Саморазвитию уделяют время 58% представителей группы 18-24 лет и 50% представителей группы 25-34 лет, среди старшего поколения таких в среднем 45%. Опрос проводился в сентябре 2021 года, в нем участвовало 2 559 человек.

Как отметил гендиректор АНО Алексей Комиссаров, для обучения навыкам, которые необходимы для продвижения по службе, в стране открываются центры компетенций. "На сегодняшний день мы уже открыли несколько сетевых, отраслевых и региональных центров на базе ведущих российских университетов: РАНХиГС, МГУПП, МЭИ, СФУ, РНИМУ им. Н. И. Пирогова. А 12 октября откроются сразу два центра в Ростове-на-Дону: на базе Донского государственного технического университета и Южного федерального университета", - сказал Комиссаров. До конца 2021 года в центрах планируется протестировать более 100 тысяч студентов, добавили в пресс-службе.