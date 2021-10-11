Картину китайского художника Чжан Дацяня продали на торгах в Гонконге за $27,5 млн

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 октября. /ТАСС/. Картина китайского художника Чжан Дацяня (1899-1983) в понедельник ушла с молотка в Гонконге за $27,5 млн. Об этом сообщили представители местного филиала аукционного дома Sotheby's.

"Лот продан за 214 631 000 гонконгских долларов ($27,5 млн - прим. ТАСС)", - уточнили организаторы.

Речь идет о полотне под названием "Туман на рассвете", выполненном в сине-коричневых тонах в духе абстракционизма в 1968 году. Имя покупателя не разглашается.

Родившийся в юго-западной провинции Сычуань Чжан Дацянь в последние годы считается самым дорогим живописцем в Азии. В 2016 году его произведение "Цветение персика весной" (1982) было продано в Гонконге за рекордную сумму в $35 млн.

Автор виртуозно владел принципами традиционной китайской живописи, в частности "се и" ("передача идеи"), для которой характерны размашистые, скупые линии и штрихи, передающие идею и дух изображаемого предмета - пейзажа или человеческих образов. Художник также прославился своей уникальной техникой "разбрызгивания туши". Он посещал Европу и был лично знаком с Пабло Пикассо.

Умер Чжан Дацянь на Тайване в возрасте 84 лет.