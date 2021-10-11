На Урале общественники займутся восстановлением известного конструктивистского комплекса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Общественники и жители домов конструктивистского комплекса "Дома Госпромурала" в Екатеринбурге запустили проект по преобразованию его дворовых пространств и зданий. В их планах, в том числе, проведение арт-субботников, экскурсий и квестов, сообщил в понедельник на своей странице в соцсети Facebook директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

Комплекс является одним из крупнейших среди домов-коммун, построенных в СССР. Дома жилого комплекса "Дома Госпромурала" начали строить в 30-х годах XX века, объекты относятся к конструктивизму.

"Наша долгосрочная цель - реконструкция комплекса одного из самых знаковых конструктивистких кварталов города. Ленина, 52 - самый большой дом-комунна в СССР, Ленина, 54 - дома, где жили такие люди как режиссер Панфилов, главный конструктор Уралмаша Химич, художник Брусиловский и другие. Фишка обоих комплексов - двухэтажные квартиры", - написал он.

Каменский отметил, что здесь "хватает проблем": графити, мусор и другое. Общественники решили начать с арт-субботника. "Среди нас уже выявлены сотрудники музеев города, биологи, экологи, специалист бизнес-школы, архитекторы, пиарщики, исследователи конструктивизма, представители городской и областной власти, менеджеры креативных пространств, историки", - написал он.

Также планируется собрать данные об истории домов. "На ближайшем арт-субботнике, помимо пользы, будет теплая экскурсия по кварталу с заходом в подъезды, а может, и квартиры. Семейный игровой квест, музыкальная программа", - поделился Каменский.

Комплекс "Дома Госпромурала" спроектирован архитекторами Валенковым и Коротковым, он предназначался для проживания сотрудников Государственного союзного треста тяжелой промышленности Урала. Жилые корпуса объединены между собой зданиями, в которых располагались социальные объекты.