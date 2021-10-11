Коечный фонд для пациентов с коронавирусом увеличили в Югре на треть за неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 октября. /ТАСС/. Число развернутых коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе достигло более 2,3 тыс. из-за роста числа заболевших. Об этом сообщил в понедельник директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своем аккаунте в Instagram .

По данным департамента здравоохранения Югры на 4 октября, в регионе были развернуты 1 784 койки в 12 инфекционных госпиталях, заняты - 1,5 тыс. коек.

"Сегодня подписал приказ об увеличении [числа] коек ковидных госпиталей в Югре. Теперь в 15 госпиталях для больных ковидом развернуты 2 321 койка. Только за последнюю неделю открыли вновь ковидные отделения в Мегионе, Радужном, Пойковском. Месяц назад ковидных коек было 1 091 на весь округ", - написал Добровольский.

По его словам, число больных ковидом в среднетяжелом и тяжелом состоянии, находящихся на стационарном лечении, за месяц выросло с 830 до 1 795 - более, чем в два раза. "Мы готовы увеличить число ковидных госпиталей до пика второй волны, тогда это были 18 больниц и 3 400 коек, 2 647 из которых были заняты", - уточнил глава департамента здравоохранения Югры.

Он добавил, что больницы региона обеспечены аппаратами ИВЛ, запасом кислорода, лекарств, масок и респираторов. Он также сообщил, что по данным поликлиник и больниц Югры сегодня вакцинированы в ХМАО 580 832 югорчанина - 35% жителей. "Это пока мало для того, чтобы остановить распространение болезни", - добавил он.

С 7 сентября, когда было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости в ХМАО вырос более чем на 53%. По состоянию на 11 октября общее количество заразившихся в регионе превысило 77,3 тыс., выздоровели 73,3 тыс. человек, умерли 1 138 пациентов.