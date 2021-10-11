Общественный совет обсудит с ГИБДД использование детских удерживающих устройств в такси

СИРИУС /Федеральная территория/, 11 октября. /ТАСС/. Общественный совет по развитию такси обсудит с ГИБДД инициативу по применению в автомобилях такси детских удерживающих устройств вместо детских автокресел. Об этом в понедельник в кулуарах V Всероссийской конференции "Такси-2021. Цифровая трансформация бизнеса" сообщила ТАСС председатель совета Ирина Зарипова.

Перевозка детей в такси является для отрасли одной из нерешенных проблем, отметила собеседница агентства. Ранее водители могли использовать детские удерживающие устройства, однако позже ГИБДД обязало использовать при перевозке детей детские автокресла. Участники рынка отмечают, что автокресла рассчитаны на определенный возраст, и для перевозки детей водителю необходимо одновременно возить три таких автокресла.

"Мы считаем, что этот вопрос надо решать двумя способами. Первое - все-таки в такси разрешить детские удерживающие устройства. Мы здесь будем с ГИБДД консультироваться и советоваться. Когда мы говорим о поездках в такси, мы понимаем, что это, прежде всего, поездки по городу. Стояние в пробках, в мегаполисах и использование при этом детского удерживающего устройства не приведет к росту травматизма", - сказала Зарипова.

В случае, если в ГИБДД отклонят инициативу, перевозчики будут жертвовать количеством мест в автомобиле, считает председатель совета. "Если сейчас у нас есть четыре посадочных места, то теперь будет три. Заказывая такси вчетвером, пассажиры должны будут понимать, что им нужно две машины", - добавила Зарипова.

V Всероссийская конференция "Такси-2021. Цифровая трансформация бизнеса" проходит на федеральной территории Сириус. В форуме принимают участие около 800 представителей отрасли из 60 регионов РФ. Центральным вопросом является цифровизация организации перевозок.