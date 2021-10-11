В Норвегии открыли памятник советским летчикам, погибшим в 1944 году при крушении самолета

ХЕЛЬСИНКИ, 11 октября. /ТАСС/. В Норвегии открыли памятник советским летчикам, которые погибли в 1944 году в результате катастрофы самолета-амфибии "Каталина". Об этом сообщило в понедельник в Twitter посольство России в Норвегии.

"7 октября 2021 гола на острове Сёрёйа в коммуне Хасвик (приграничная с Россией губерния Тромс и Финнмарк, север Норвегии) состоялось торжественное открытие памятника шести советским летчикам, погибшим 17 июня 1944 года при крушении у местных берегов самолета-амфибии "Каталина" (направлялся в СССР из США по ленд-лизу)", - говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие военный атташе при посольстве РФ Александр Косарев, генконсул в Киркенесе Николай Коныгин, министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, представители местных властей, МИД и Минкультуры Норвегии, норвежских вооруженных сил и полиции, а также посольства США в Норвегии.

Памятник представляет собой каменную стелу высотой около 2,5 метров с бронзовым барельефом, выполненным Студией военных художников им. Грекова Минобороны России, на котором перечислены имена погибших и изображены фигуры летчиков на фоне самолета-амфибии.

Коныгин, указали в дипмиссии, "отметил важность сохранения общего исторического наследия, выразил благодарность норвежской стороне за бережное отношение к памяти павших в Норвегии солдат Красной Армии, проводимую работу по идентификации советских военнопленных".

Открытию памятника предшествовала проведенная накануне, 6 октября, церемония возложения венков в море у скалы Андоттен, где разбился самолет с советским экипажем, уточнили в посольстве.