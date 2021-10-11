Голикова поручила разработать план по развитию футбола для девочек в школах

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ совместно с Комитетом женского футбольного союза РФ должны до 1 июля 2023 года разработать план мероприятий по развитию проекта "Футбол для девочек" в школах, а также определить пилотные регионы для участия в проекте на 2022-2023 учебный год. Об этом говорится в протоколе поручений вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

"Минпросвещения (Кравцов С. С.) совместно с Комитетом женского футбола Российского футбольного союза (П. В. Юмашева) разработать дорожную карту по развитию проекта "Футбол для девочек" в образовательных учреждениях, определить на 2022-2023 учебный год в качестве пилотных регионов по реализации указанного проекта Пензенскую область и г. Москву с учетом поступившего их согласия и провести апробацию проекта "Футбол для девочек", - говорится в документе.

Срок исполнения поручения - 1 июля 2023 года.

Также до мая 2023 года Минпросвещения поручено изучить региональный опыт по вовлечению детей и подростков в физкультуру и спорт, а также по использованию спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеурочное время. Затем необходимо проработать систему мотивации директоров школ по вовлечению детей и подростков в физкультуру и спорт.

До 1 июля 2023 года Минпросвещения совместно с Федерацией фитнес-аэробики должны разработать дорожную карту по развитию фитнес-аэробики в школах. Минспорту совместно с Минтрудом, Минфином и регионами поручено представить предложения по разработке дополнительных мер социальной поддержки, способствующих увеличению доступности занятий физической культурой и спортом для детей из социально уязвимых семей: многодетных, малообеспеченных, неполных, воспитывающих детей-инвалидов. Срок исполнения поручения - декабрь 2021 года.