СМИ: президент Чехии остается в реанимации в пражском госпитале

ПРАГА, 11 октября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан, доставленный 10 октября в Центральный военный госпиталь в Праге, остается в анестезиологическо-реанимационном отделении, предназначенном для больных, чья жизнь находится под угрозой. Данное отделение представляет собой площадку наивысшего уровня интенсивной терапии, сообщило в понедельник Чешское радио.

В анестезиологическо-реанимационное отделение, как напомнила газета Mlada fronta Dnes, помещают пациентов, у которых нарушена одна или нескольких жизненно важных функций. Таким больным грозит смерть или отказ внутренних органов.

Между тем пресс-служба госпиталя в понедельник проинформировала, что состояние здоровья Земана стабильное, а лечащий врач президента, директор госпиталя Мирослав Заворал, сказал, что глава государства был госпитализирован из-за осложнений в связи с хроническим заболеванием. Диагноз он сообщить отказался по требованию пациента.

77-летний Земан прошел в сентябре плановую госпитализацию в Центральном военном госпитале в Праге. Глава государства страдает невропатией ног. Из-за этой болезни он недавно переместился в инвалидное кресло. Президент жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. При этом ранее он наблюдался у врачей по поводу диабета.

В последнее время появилась информация, что у Земана серьезные проблемы с печенью и именно поэтому он проходит курс лечения. Его лечение в госпитале, как говорят медики, может занять около трех недель.