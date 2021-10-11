В центре Пскова нашли печать XI века, принадлежащую внукам Ярослава Мудрого

ПСКОВ, 11 октября. /ТАСС/. Археологи при проведении раскопок в историческом центре Пскова нашли печать XI-XII веков, принадлежащую внукам Ярослава Мудрого, сообщила пресс-служба Археологического центра Псковской области.

"Яркая индивидуальная находка из раскопа в центре Пскова - княжеская вислая печать с русской благопожелательной надписью и изображением архангела Михаила. Относится к концу XI - началу XII века. Судя по упоминанию имени, Михаил (крестильное имя) могла принадлежать или князю Олегу Святославичу, или князю Святополку Изяславичу, оба - внуки Ярослава Мудрого", - отмечается в сообщении.

Ранее псковские археологи нашли руины церкви во время раскопок у кинотеатра "Октябрь". Предположительно, это церковь Варлаама Хутынского. Археологи отметили, что каменная кладка была уложена на мощные деревянные лаги, поскольку церковь была построена на топком месте. Обнаруженные конструкции будут сохранены: инженерные коммуникации пройдут в послевоенной траншее.