В Выборге к 2024 году закончат масштабную реконструкцию инфраструктуры водоснабжения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Масштабная реконструкция инфраструктуры водоснабжения в Выборге Ленинградской области закончится в 2024 году. После реконструкции система очистки воды для подачи населению станет крупнейшей в регионе, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

"После масштабной реконструкции водоочистные сооружения в Выборге станут крупнейшими в регионе. Их производительность увеличится почти в полтора раза и возрастет до 40,6 тыс. кубометров в сутки. Этой мощности достаточно обеспечить чистой водой весь Выборг - с учетом планов по развитию города. К строительно-монтажным работам, заказчиком которых выступает "Леноблводоканал", специалисты приступят в 2022 году. Ориентировочный срок сдачи объекта - 2024 год", - рассказали в пресс-службе.

Систему водоснабжения Выборга капитально обновят в рамках программы "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Реконструкция предусматривает строительство станции очистки, резервуаров чистой воды, резервуара-усреднителя промывной воды и осадка, насосной станции и лаборатории. Также при реализации нацпроекта запланирована реконструкция водоочистных сооружений региона в Волхове, Лодейном Поле, поселках Колчаново и Паша в Ленобласти.

Выборг в Ленинградской области является одним из основных туристических направлений северо-запада России, ежегодно его посещают более полумиллиона туристов. Город был основан шведами в XIII веке, в ходе Северной войны (1700-1721 гг.) он вошел в состав Российской империи и вышел из нее вместе с Финляндией в 1917 году. В 1940 году в ходе советско-финской войны Выборг был включен в состав СССР.

В городе находится 350 объектов культурного наследия, главный из которых - Выборгский замок, единственный в России полностью сохранившийся памятник западноевропейского средневекового военного зодчества. Кроме того, на территории Выборга сохранился самый старый средневековый жилой дом на территории России. На данный момент в городе реализуется комплексная программа реставрации при участии Минкультуры РФ с целью повышения его туристической привлекательности.