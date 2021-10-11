Волонтеры проекта "Чистая Арктика" собрали в Карелии 50 тонн отходов

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 октября. /ТАСС/. Участники проекта "Чистая Арктика" по итогам работы в Карелии собрали 50 тонн отходов. Волонтеры очистили тропу к Беломорским петроглифам и ликвидировали свалку около поселка Летнереченский в Беломорском районе, сообщили в понедельник в пресс-службе проекта.

"Волонтеры "Чистой Арктики" собрали 50 тонн отходов в Карелии. Команда работала на двух объектах: у Беломорских петроглифов и у поселка Летнереченский", - говорится в сообщении.

Среди добровольцев, прибывших в Карелию на субботники, оказались волонтеры из Якутии, Рязанской области, в ликвидации свалки бытовых отходов рядом с поселком приняли участие местные жители. За два дня здесь удалось убрать около 10 тонн отходов. Кроме того, команда "Чистой Арктики" привела в порядок туристическую тропу, ведущую к археологическому комплексу, внесенному в 2021 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, - Беломорским петроглифам. Дорогу очистили от поваленных деревьев.

"Это только на первый взгляд север может показаться суровым. На самом деле у нас очень хрупкая природа, которая требует особого бережного к себе отношения", - привела пресс-служба слова главы Карелии Артура Парфенчикова, который поблагодарил волонтеров за их работу.

Идея проекта "Чистая Арктика", направленного на создание единой программы по очистке Севера, принадлежит капитану ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову и Герою Труда Геннадию Антохину. В начале июня Лобусов предложил провести "большую арктическую уборку". Представленная 5 июля в Общественной палате РФ программа получила широкую поддержку, в том числе спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, Росприроднадзора, волонтерских и общественных организаций, научного сообщества, глав арктических регионов.