В Севастополе каникулы начнутся раньше из-за коронавируса

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Школы Севастополя раньше, чем планировалось, уйдут на каникулы, и срок отдыха может составить до трех недель. При этом смогут работать только педагоги, которые имеют прививку, отрицательный ПЦР-тест или высокий титр антител, сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании оперативного штаба.

Ситуация с инфекцией начала осложняться с середины сентября. В понедельник в городе зафиксирован новый суточный максимум - выявлено 247 новых случаев заражения коронавирусом. В понедельник решено продлить введенный из-за пандемии режим повышенной готовности до 1 декабря. По данным правительства, всего с начала пандемии в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 32 929 человек. К настоящему времени выздоровели 29 149 человек, 1 163 умерли.

"Начало досрочных школьных каникул - с 18 октября вместо запланированного 25 октября, чтобы разобщить коллективы. А 8 ноября, после Дня народного единства, они вернутся все на занятия", - озвучил глава города изменения, которые будут внесены в указ. Но после обсуждения с членами правительства было решено пока объявить каникулы на две недели, до 1 ноября, а потом продлить их, если возникнет необходимость.

Еще одно ужесточение затронет педагогов. "Еще одна мера, которую надо вводить, судя по динамике, о допуске к работе с детьми только сотрудников, работников, имеющих сертификат профилактической прививки от COVID-19, либо справки об отрицательных результатах лабораторного исследования на COVID-19 сроком не более семи дней, либо справки о результатах исследования на наличие антител. Руководители образовательных учреждений должны проанализировать по своим учреждениям", - подчеркнул глава города.

Он добавил, что также родителям будут запрещены мероприятия в школах и дошкольных учреждениях. Более того, запрещается в очном режиме проводить занятия в организациях дополнительного образования. "Все, что можно проводить дистанционно, может сохраниться, могут быть индивидуальные занятия с преподавателями на удаленке - но очные все занятия предлагается запретить, это касается учреждений образования, культуры и спорта. Понятно, что хореография и спорт дистанционно не получаются - пока, значит, воздержимся от этих занятий", - уточнил губернатор.

Однако по предложению замгубернатора Игоря Михеева решено сделать исключение для спортивных сборных команд и профессиональных спортсменов. Губернатор согласился на это только с условием того, что "тренер и спортсмены могут проявить сознательность", сделать прививку от коронавируса и заниматься только при наличии сертификата о вакцинации либо, в случае противопоказаний, раз в семь дней обновлять ПЦР-тест или подтверждать высокий титр антител.