В Самарской области откроют обсерваторы для людей, которые не могут изолироваться дома

САМАРА, 11 октября. /ТАСС/. Власти Самарской области откроют в течение недели обсерваторы для людей, которые контактировали с заболевшими ковидом, но не могут соблюдать самоизоляцию дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства по итогам заседания регионального оперштаба.

"Он [губернатор Самарской области Дмитрий Азаров] акцентировал внимание членов штаба на необходимости восстановить те навыки работы, которые уже были выработаны ранее - это касается, в том числе, контроля за самоизоляцией заболевших, которые проходят лечение амбулаторно. Докладывать, как эта работа проводится, муниципалитеты будут на каждом заседании оперштаба. В течение этой недели будет проработан вопрос открытия обсерватора для тех контактных лиц, кто в силу обстоятельств не может быть на самоизоляции в домашнем режиме", - говорится в сообщении.

Также будет отдельно прорабатываться вопрос с банкирами и руководителями крупных офисов о соблюдении в таких помещениях санитарно-эпидемиологических требований, сообщил на заседании Дмитрий Азаров. "Мы провели большое совещание с общественностью, с представителями гражданского общества, руководителями предприятий различных сфер, бизнеса, общественными организациями, политическими партиями. В ходе обсуждения удалось достигнуть консенсуса и общего понимания, насколько борьба с COVID-19, проведение вакцинации является первостепенной задачей для всех", - отметил Азаров.

Послабления для пожилых

Пожилым людям, прошедшим вакцинацию, разрешат посещать фитнес-центры и бассейны в Самаре.

"Особое внимание штаб уделил обсуждению мер, направленных на снижение заболеваемости коронавирусом среди пожилых людей. Самоизоляция для этой категории граждан не отменяется, однако принято решение проработать вопрос о возможности разрешить людям в возрасте 65+ допуск в фитнес-центры, бассейны по назначению врача, если они привиты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в регионе существует возможность прививаться на дому. Для информирования об этом власти подключат общественные советы. Также прорабатывается вопрос об организации дистанционной работы лиц для пожилых людей.

Также в ближайшее время будет приостановлено действие социальных карт для пожилых жителей Самарской области для проезда на транспорте общего пользования. Уточняется, что останется с возможность использовать оставшиеся поездки в последующие месяцы. Это ограничение не коснется граждан QR-кодом сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сведений о перенесенном заболевании коронавирусом.

Как сообщалось ранее, амбулаторное лечение проходят более 40 тыс. жителей региона, из которых у половины пациентов подтвержден коронавирус. Для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в Самарской области уже развернуто более 7500 коек.

Фудкорты в ТЦ

Фудкорты торговых центров в Самарской области с 15 октября станут Covid-free зонами.

"Зампред правительства Наталья Катина предложила апробировать такую возможность на фуд-кортах торговых центров - они станут covid-free зонами. С 15 октября они откроются с общей посадкой для посетителей (без выделенных зон ресторанов) и будут доступны совершеннолетним гражданам при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также QR-кода о прививке от COVID-19 или о перенесенном заболевании COVID-19. Штаб предложение поддержал", - говорится в сообщении.

Также предприятиям общественного питания либо также перейти на формат Covid-free, или работать при заполнении не более 50% посадочных мест. Сейчас такая норма действует только в вечернее и ночное время. Участники штаба ометили, что необходимость принятия дополнительных ограничительных мер сможет сократить риски распространения инфекции и защитить здоровье граждан.

В течение недели должна начаться вакцинация иностранных студентов, поручил Дмитрий Азаров. "Прошу подготовить информацию о вакцинации преподавательского состава и студентов вузов Самарской области. Там, где наиболее сложная ситуация, подготовить от моего имени обращения на профильных федеральных министров по подведомственности вузов", - цитирует слова губернатора пресс-служба региона.

Также штаб объявил о временном запрете региональных и муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований среди несовершеннолетних. Также местные власти будут могут не допускать детей в физкультурные или спортивные секции.

Ситуация с ОРВИ

В регионе заболеваемость ОРВИ выросла на 22% за неделю.

"На 40-й неделе зафиксировано рекордное за последние годы количество заболевших ОРВИ - более 28 тысяч. Это в два раза выше показателей аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении. Уточняется, что рост по сравнению с прошлой неделей составил 22%.

Также приводится статистика заболеваний внебольничной пневмонией - рост по сравнению с прошлой неделей произошел на 12%. Однако, как уверяют власти, число заболеваний внебольничной пневмонией на 20% меньше, чем за эту же неделю в 2020 году.

Ранее власти сообщали, что по причине заболеваемости учащихся ОРВИ закрыто на карантин 89 классов в 28 школах. Обучение в закрытых на карантин классах организовано в дистанционном режиме.

О вакцинации в регионе

По итогам заседания регионального оперштаба пресс-служба регионального правительства сообщила, что в двух районах достигнуты плановые показатели по вакцинации - 80% населения. Однако пять муниципалитетов находятся в "красной" зоне.

"Исполнение плана (80% взрослого населения) сейчас составляет 62,73%. Хворостянский, Камышлинский районы уже достигли планового значения; Красноярский, Кинельский районы, г. о. Отрадный, Кинель, Тольятти - в "красной" зоне", - говорится в сообщении.

Дмитрий Азаров на заседании отметил работу этих муниципалитетов как неудовлетворительную. "У нас пять муниципальных образований имеют долю меньше 50%. Мы должны отметить работу глав этих муниципалитетов как неудовлетворительную и не соответствующую особому режиму, который действует на территории региона. Принимаемые ими усилия недостаточны", - приводятся сообщении слова Азарова.