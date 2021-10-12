Новая Зеландия готова к вступлению в силу закона об эвтаназии 7 ноября

СИДНЕЙ, 12 октября. /ТАСС/. Система здравоохранения Новой Зеландии готова к вступлению в силу 7 ноября закона об эвтаназии, принятого по итогам референдума в 2020 году. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения страны Эндрю Литтл.

Глава ведомства отметил, что правительство Новой Зеландии создало специальный комитет по надзору за порядком исполнения закона об эвтаназии, в который вошли специалист по медицинской этике Дана Венсли, специализирующийся на паллиативной медицине доктор Джейн Гревилл и практикующий врач Бренда Клоуз. "Комитет будет анализировать отчеты об эвтаназии и передавать данные в <…> министерство здравоохранения страны. Этот независимый механизм проверки станет одной из гарантий, обеспечивающих выполнение строгих условий закона", - указал Литтл в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Ранее был создан другой надзорный орган, обеспечивающий работу закона, - консультативная группа SCENZ, в обязанности которой входит ведение реестра медицинских работников, оказывающих помощь умирающим, а также разработка и контроль стандартов медицинской помощи при эвтаназии.

Министр также уточнил, что правительство уже разработало механизмы финансирования программы через министерство здравоохранения, чтобы "медицинские услуги, в том числе помощь умирающим, были доступны в равной степени всем, кто в них нуждается". "В большинстве случаев <…> услуги по эвтаназии будут бесплатными для пациентов, соответствующих строгим критериям отбора. Практикующим врачам и медсестрам, которые оказывают такую медицинскую помощь, будет назначена соответствующая оплата труда и компенсация дорожных расходов", - пояснил он.

Закон, легализующий процедуру эвтаназии в медицинских учреждениях страны, был принят парламентом Новой Зеландии в ноябре 2019 года после двухлетнего обсуждения. Для вступления в силу он должен был получить одобрение большинства жителей страны во время общенационального референдума, который состоялся 16 октября 2020 года. В ходе плебисцита закон "О выборе конца жизни" получил одобрение 65,1% новозеландских избирателей, что сделает эвтаназию законной на территории страны с 7 ноября 2021 года. Правом на добровольный уход из жизни будут обладать граждане Новой Зеландии, у которых диагностировано неизлечимое заболевание и которым, по прогнозу врачей, осталось не более полугода жизни.