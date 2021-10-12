Отопительный сезон в Сочи начнется 1 ноября

СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Старт отопительного сезона в предгорных районах Сочи запланировали на 1 ноября, на остальной территории курорта - на 15 ноября. При этом власти готовы подать тепло в дома досрочно, если будет необходимость, сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"В предгорных районах старт отопительного сезона запланирован на 1 ноября. На всей остальной территории курорта - на 15 ноября. Если среднесуточная температура в течение пяти дней не будет подниматься выше плюс восьми градусов, мы готовы подать тепло в дома сочинцев досрочно", - написал глава города.

Он отметил, что отопление в социально значимые объекты по заявкам начали давать еще в начале сентября, в городе отапливаются 15 учреждений. Среди них восемь гостиниц и здравниц, в том числе детский санаторий.

"Также сейчас отопление подаем в школу и детский сад в Красной Поляне. Руководители этих образовательных организаций тоже обратились с соответствующими заявками в теплоснабжающие компании", - добавил Копайгородский.