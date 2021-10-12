Путин отметил важность диалога между омбудсменами на евразийском пространстве

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает важным диалог между омбудсменами по вопросам защиты прав человека на евразийском пространстве, этот диалог продолжается, несмотря на ограничения, обусловленные пандемией. Об этом говорится в приветствии, которое глава государства направил участникам пятой международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".

Телеграмма президента опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Приветствую вас по случаю открытия V международной научно-практической конференции, посвященной защите прав человека на евразийском пространстве. Важно, что, несмотря на ограничения, обусловленные пандемией коронавируса, вы продолжаете столь востребованный многосторонний диалог с участием национальных омбудсменов, представителей государственных ведомств, а также научного и экспертного сообщества", - говорится в приветствии.

Путин отметил, что в этом году конференция посвящена правам инвалидов и экологическим правам человека. "Предстоит рассмотреть пути совершенствования законодательной базы и правоприменительной практики с целью устранения любых барьеров на пути к участию людей с ограниченными возможностями в жизни общества, а также обеспечения эффективной охраны окружающей среды и максимально безопасной эксплуатации природных богатств", - добавил он.

"Рассчитываю, что вы обменяетесь профессиональным опытом, проведете конструктивные и содержательные дискуссии, а выдвинутые вами идеи и инициативы послужат защите прав и интересов наших государств. Искренне желаю вам успешной работы и всего самого доброго", - подчеркнул президент.

О конференции

Международная научно-практическая конференция, посвященная проблемам защиты прав человека на евразийском пространстве, проходит 12 октября в Москве. В пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой сообщили, что участники мероприятия планируют поделиться успешными практиками и опытом работы национальных правозащитных учреждений в сфере защиты прав инвалидов и экологических прав человека. В конференции принимают участие более 40 омбудсменов иностранных государств, главы международных организаций и интеграционных объединений правозащитников, руководители органов государственной власти РФ, представители гражданского и научного сообществ.