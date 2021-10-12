Власти Якутии направили 57 млн рублей на поддержку пострадавших от лесных пожаров аграриев

ТАСС, 12 октября. Власти Якутии направили 57 млн рублей на восстановление объектов сельского хозяйства в селе Бясь-Кюель, где лесной пожар летом 2021 года уничтожил дома, постройки и сельхозтехнику. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе республиканского правительства.

"На восстановление сельского хозяйства в Бясь-Кюель всего направлено порядка 57 млн рублей. На строительство животноводческого комплекса, коровников для частных лиц. В ближайшие дни в село планируется завезти крупный рогатый скот, свиней, куриц из Мегино-Кангаласского улуса", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, расходы предназначены для закупки сена и тракторов взамен сгоревшей техники.

7 августа в селе Бясь-Кюель, возле которого действовали два пожара, огонь из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки через минерализованную полосу, проводилась эвакуация. Пострадавших нет. Огонь уничтожил шесть многоквартирных домов (15 квартир), 26 индивидуальных жилых домов. Часть жителей пожелала получить компенсацию деньгами, поэтому решили построить 34 дома: часть из них уже сдали в эксплуатацию, оставшиеся 14 домов достроят до конца октября 2021 года.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев отмечал в интервью ТАСС, что ущерб лесному фонду Якутии от пожаров в 2021 году, по предварительным данным, оценивается в 1,6 млрд рублей. В 2021 году количество зарегистрированных лесных пожаров составило 1 694 га, а предварительная площадь, пройденная огнем, - 8 797 285,2 га. В 2021 году в регионе потушили 535 лесных пожаров на площади 3 262 889,8 га.