Посвященные Всемирному дню туризма "Тройки" появились в кассах московского метро

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Тематические транспортные карты "Тройка", посвященные Всемирному дню туризма, появились в кассах столичного метрополитена. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Комитета по туризму Москвы.

"Комитет по туризму города Москвы совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы выпустили лимитированную серию карты "Тройка". Приобрести ее можно в кассах Кольцевой линии, а также на станциях, расположенных внутри "кольца" Московского метрополитена с 12 октября. Карта выпущена тиражом 10 тыс. экземпляров", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что дизайн карты посвящен Всемирному дню туризма, который отмечается ежегодно 27 сентября. Также на тематической "Тройке" находится QR-код, просканировав который можно попасть на официальный туристический портал Москвы Discovermoscow.com.

Всемирный день туризма - международный праздник, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году.