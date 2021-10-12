Две больницы в Воронеже получили кислородные концентраторы для больных COVID-19

ВОРОНЕЖ, 12 октября. /ТАСС/. Ковидные отделения двух крупнейших медучреждений Воронежской области - Больницы скорой медицинской помощи №10 "Электроника" и областной клинической больницы - получили кислородные концентраторы. Их перевезли из строящегося в Воронеже онкологического центра, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале во вторник.

"В ночи успешно завершилась важнейшая и очень сложная часть моего поручения. Кислородные концентраторы перевезли из строящегося онкоцентра в две воронежские больницы. Теперь концентраторы в течение ближайших дней будут подключать к системам подачи кислорода на ковидные койки. Искреннее спасибо всем, кто помогает решить такую непростую и оперативную задачу", - сообщил Гусев.

В регионе с сентября зафиксировали рост в 2,5 раза числа заболевших ковидом, до 33 тыс. человек. Это в полтора раза выше максимального уровня осени прошлого года. В больницах резко выросла потребность в кислороде, в стационарах с ковидом находятся почти 6 500 человек.

Ранее глава региона 8 октября поручил перевезти кислородные концентраторы из строящегося онкодиспансера в две крупнейшие больницы региона, где проходят лечение пациенты с тяжелыми формами ковида. По данным пресс-службы администрации Воронежа, для перевозки кислородных контейнеров из строящегося онкоцентра в городе на 20 часов - с 14:00 мск понедельника до 10:00 мск вторника - была перекрыта улица Войцеховского. Планируется, что к концу текущей недели концентраторы подадут первый кислород на койки больных ковидом, на эти цели региона Гусев распорядился выделить 40 млн рублей.

В регионе более 756,2 тыс. человек сделали прививку от коронавируса, это составляет 49,8% от плана по вакцинации 80% взрослого населения региона (всего планируется привить 1 516 376 человек). Обоими компонентами привит 713 971 человек.

В Воронежской области с начала пандемии зафиксировано 139 956 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 114 532 человека, 6 146 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах. В регионе введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, закрыты все концертные площадки, вещевые рынки, запрещено посещение зрителями спортивных мероприятий, с 11 октября введена система пропуска по QR-кодам в ряд учреждений и самоизоляция для людей старше 65 лет. С 12 октября все школьники и большинство студентов региона перешли на дистанционное обучение.