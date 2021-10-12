В Дагестане построят новую дорогу вместо разрушенной непогодой

МАХАЧКАЛА, 12 октября./ТАСС/. Участок дороги в Сулейман-Стальском районе Дагестана, обрушившийся в результате непогоды, восстановлению не подлежит. Ведется проектирование новой дороги. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ГКУ "Дагестанавтодор".

"Обрушившийся участок дороги "Касумкент - Цмур" в Сулейман-Стальском районе Республики Дагестан восстановлению не подлежит. В настоящее время специалисты приступили к проектированию новой дороги. Примерно в течение месяца там уже будет гравийная дорога", - сказал собеседник агентства.

По его словам, транспортное сообщение с населенными пунктами не прервано. "Проезд машин обеспечен по объездной дороге, транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Сулейман-Стальском районе подверглась разрушениям автодорога местного значения Касумкент-Цмур на участке км 3+150. Там произошел крупный оползень протяженностью около 250 м. Дорога ведет к четырем населенным пунктам: Цмур, Качалкент, Хпюк, Ичин.