В Татарстане к вакцинации населения дополнительно привлекут сотни медработников

КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Минздрав Татарстана увеличит количество медработников, обеспечивающих вакцинацию населения, из-за роста спроса на прививку после введенных QR-кодов и обязательной вакцинации определенных категорий граждан в регионе. Об этом во вторник на еженедельном брифинге сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Потребовалось наращивать работу со стороны министерства здравоохранения и увеличения количества медицинского персонала, который будет обеспечивать вакцинацию, там уже идет счет на сотни сотрудников медицинского звена, которые на этих пунктах будут продолжать работать", - сказала она.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, более 35 тыс. человек в Татарстане пошли на вакцинацию от коронавируса за три дня после сообщения о введении QR-кодов. Ранее вакцинация в регионе была на уровне 2-3 тыс. человек в день.

Вечером 7 октября было объявлено, что на территории Татарстана с 11 октября будут введены новые ограничения из-за ухудшения эпидемической обстановки. В частности, начал действовать режим обязательной изоляции для лиц старше 65 лет, не привитых от COVID-19 или не перенесших болезнь в течение последних шести месяцев, система QR-кодов и удаленный режим работы для определенной категории граждан. Также с 11 октября в Татарстане вступило в силу постановление от республиканского управления Роспотребнадзора об обязательной вакцинации определенных категорий граждан.

Галимова добавила, что власти Татарстана рассматривали введение локдауна, чтобы сократить распространение коронавируса в регионе. "Что касается жестких мер, на чаше весов жизни и здоровье людей, никто не хочет, чтобы умирали мамы и папы, это огромная трагедия для большого количества людей. Как нам кажется, это тот самый баланс, был вариант вообще ввести локдаун", - отметила Галимова.

На 11 октября в Татарстане было зарегистрировано 27 936 случаев заражения коронавирусом, в том числе 100 случаев за последние сутки. Выздоровели за весь период 23 627 человек. Всего вакцинировались 1 121 845 человек (прирост привитых за день - 14 100), из них 968 484 привиты вторым компонентом.